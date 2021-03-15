Манижа, Меган Маркл, Райя и последний дракон: что искали сибиряки в Сети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Манижа – загадочная певица, которая будет представлять Россию на Евровидении, продолжает интриговать сибиряков. Жители Иркутской области продолжают узнавать, кто же такая Манижа Сангин, откуда и в каком жанре музыки представлено ее творчество. Поисковый запрос с ее именем стал первым по популярности на неделе с 8 по 15 марта. Узнать об артистке, посмотреть ее клипы – можно здесь.

Вторым по популярности стал мультфильм «Райя и последний дракон». Диснеевская картина вышла в прокат 4 марта, посмотреть ее, конечно, успели не все, наверняка, читали отзывы, стоит ли тратить время на поход в кино – отзывы зрителей, мнения критиков о «Райе».

Стоит отметить, что фильмы на ушедшей неделе били все рекорды популярности. Сибиряки искали информацию о фильме «День курка» с Мелом Гибсоном, о российских картинах «Белый снег» и «Пара из будущего». Также заинтересовали жителей Приангарья дела Меган Маркл и принца Гарри. Особенный ажиотаж вызвало их интервью. Это было первое общение на камеру после того, как герцог и герцогиня Сассекские уехали из Великобритании.

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