190 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 15 марта возросло до 58 923. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 190 человек. Госпитализация потребовалась 15 сибирякам.

- В медицинских учреждения региона с диагнозом COVID-19 сейчас находятся 1536 пациентов, - сообщает региональный Оперативный штаб по коронавирусу.

Выздоровели за 24 часа еще 29 заболевших, число победивших болезнь 15 числа уже 56 549. Увы, справиться с заражением смогли не все. Медики сообщили о смерти еще восьми человек. С начала пандемии от COVID-19 в Приангарье умерли 1997 подхвативших инфекцию, еще 247 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые стали причиной их кончины.

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