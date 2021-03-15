Штык-нож пыталась провезти самолетом из Иркутска жительница Тулы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

При досмотре в аэропорту обнаружен нож! Сообщение о том, что при осмотре багажа пассажирки, готовящейся к вылету из Иркутска в Москву, в аэропорт "Домодедово", поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России.

-В ходе проверки полицейскими установлена 31-летняя жительница Тулы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. - Согласно проведенному исследованию изъятое является штык-ножом к винтовке системы «Маузер» и относится к боевому холодному оружию, изготовленный промышленным способом.

Пассажирка рассказала, что нашла нож во время прогулки по острову Ольхон, на котором отдыхала. И решила отвезти его домой в Тулу как сувенир. За нарушение правил хранения и ношения оружия она впоследствии будет оштрафована. Сотрудники полиции в аэропорту составили соответствующий протокол по этому делу.

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