Почти 9 млн. рублей выплатила компания за постройку здания жителю Иркутской области. Фото: Елизавета ОСИПОВА

Компания договорилась с жителем Иркутской области о строительстве здания в городе Шелехове. Строитель, используя свою спецтехнику, должен был получить за объект 12 млн. рублей. Однако требовать ее пришлось по суду, так как фактически фирма заплатила только три миллиона рублей. Арбитражный суд региона постановил, что необходимо заплатить 8,6 млн рублей.

- О возбуждении исполнительного производства директор организации был уведомлен. Также неплательщику разъяснены последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке в установленный законом 5-дневный срок, в том числе привлечение к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, - отметила судебный пристав-исполнитель Шелеховского отделения Управления судебных приставов Иркутской области Марина Кобак.

Глава компании проявил сознательность и выполнил долговые обязательства. Денежные средства с депозитного счета отделения судебных приставов уже перечислены на расчетный счет получателя.