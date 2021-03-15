Сантехник из Тайшета убил пенсионерку из-за 11 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ограбить одну из своих клиенток решил в марте прошлого года 33-летний стажер слесаря-сантехника из Тайшета. Узнав, что 67-летняя женщина живет одна, мужчина пришел к ней домой под видом проведения сантехнического ремонта. В квартире сантехник напал на пенсионерку и несколько раз ударил ее ножом. Затем он похитил вещи на 11 тысяч рублей и скрылся. Женщина от полученных травм скончалась в реанимации.

- Преступника задержали по горячим следам, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Следователями были возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью», и «Убийство, сопряженное с разбоем».

Добавим, что расследование уже завершено. Дело направлено в суд. Вскоре сантехник услышит приговор.

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