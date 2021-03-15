Сессия Заксобрания Иркутской области пройдет в двухдневном режиме

Утверждена предварительная повестка 41-й сессии Законодательного Собрания.

Стала известна повестка 41-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Так, 17 марта, в среду, депутаты рассмотрят 25 вопросов. Среди них проект закона о постинтернатном сопровождении. Речь идет о детях-сиротах или детях, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет, которые являются выпускниками детских домов и других специализированных учреждений. А также тех, кто находился под попечительством, в том числе в приемной семье, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Кроме этого, в первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон о государственной молодежной политике. В соответствии с федеральным законодательством предлагается увеличить предельный возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно.

Обсудят депутаты также поддержку малого и среднего предпринимательства и ежегодный отчет начальника регионального МВД Андрея Калищука.

А 18 марта, в четверг, сессия продолжится оглашением послания губернатора о положении дел в Иркутской области в 2020 году. Глава региона обозначит и направления госполитики на 2021 год.