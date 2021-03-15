Полицейского из Усть-Кутского района подозревают в убийстве трех лошадей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что в Усть-Кутском районе застрелили трех лошадей, полицейским сообщили местные жители. Туши животных, приехавшие на место сыщики, нашли недалеко от села Боярск. Очевидцы же рассказали приметы машины, на которой скрылись преступники. После этого, выйти на их след оставалось делом техники.

Одним из задержанных оказался участковый уполномоченный одного из местных отделов полиции. Известно, что во время убийства лошадей, он находился не при исполнении служебных обязанностей.

- Сейчас отдел собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области проводит проверку, - прокомментировали в пресс-службе регионального МВД. – Если вина сотрудника подтвердится, его уволят со службы, и по закону привлекут к ответственности.

Как рассказал «КП»-«Иркутск» источник в правоохранительных органах, вторым задержанным оказался сотрудник лесхоза. В автомобиле и в жилище одного из мужчин уже нашли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к убийству лошадей.