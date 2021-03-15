Купить одежду от Кости Цзю можно в супермаркетах «Слата». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прославленный боксер Костя Цзю приезжал в Иркутск, чтобы не только пообщаться как с юными, так уже и с состоявшимися спортсменами, но и презентовать коллекцию спортивной одежды «Никогда не сдавайся!», эксклюзивно представленную в супермаркетах «Слата».

На импровизированном боксерском ринге, который установили на площади 130-го квартала возле торгового центра, Костя Цзю провел спарринги с представителями Федерации бокса Иркутской области. Спортсмены выступали в одежде из коллекции знаменитого боксера. Приобрести спортивные костюмы, худи, свитшоты, рубашки-поло, футболки можно в супермаркетах «Слата».

Как отметил председатель Совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц, 2021-ый объявлен в Иркутске Годом спорта, и торговая сеть поддержала это начинание.

- Сейчас людям как никогда нужны яркие эмоции. Участие в спортивных мероприятиях, общение с интересными людьми будут, безусловно, этому способствовать. Возможность привезти в Иркутск Константина Цзю для нас большая честь. Но на этом наши спортивные мероприятия не заканчиваются. Надеемся провести в этом году «Слата-марафон», - сказал Вячеслав Заяц.

ГДЕ КУПИТЬ

В супермаркетах «Слата» по адресам:

ул. Байкальская, 250/1, ТЦ «Цветной парк»

ул. Депутатская, 63/1

ул. Ленинградская, 90

ул. Лермонтова, 78

ул. Ржанова, 164

ул. Советская, 176б

ул. 3 Июля, 25, ТРК «Модный квартал»

мкр-н Университетский, 43, ТЦ «Мельниковский»

мкр-н Юбилейный, 19/1, ТЦ «Юбилейный»