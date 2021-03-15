Депутата из Иркутской области подозревают в незаконной рубке леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйтунском районе следователям и сотрудникам УФСБ удалось вычислить организатора незаконных рубок леса. Им оказался местный депутат. Итак, по версии следствия, в 2018 году чиновник без всяких разрешительных документов на заготовку и перевозку древесины, организовал незаконную рубку леса в Куйтунском лесничестве.

- В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статьям «Организация незаконной рубки леса, совершенной в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. -

Сейчас следователи выясняют все подробности этого дела.

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