Очевидцев загадочного убийства 22-летнего парня разыскивают в Бурятии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Тело 22-летнего жителя Улан-Удэ с повреждениями головы нашли 24 июля 2019 года под трубами теплотрассы, на улице Приречная. Вскоре следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но до сих пор найти убийц, а также очевидцев преступления, так и не удалось.

А вот некоторые подробности последних часов жизни парня все-таки известны. Следователи выяснили, что в ночь на 20 июля молодой человек находился в ночном клубе в компании приятелей. Там он встретил бывшую невесту, после чего в 6 часов 50 минут в раздосадованном состоянии ушел из заведения. Через 12 минут на улице Лебедева он позвонил с телефона случайного прохожего, а спустя еще два часа местная жительница видела его лежащим на грунтовой дороге возле дома №35, по улице Приречная. На следующий день прохожие нашли обувь парня и следы крови, а через несколько дней неподалеку было найдено его тело.

- Просим всех, кому известны любые обстоятельства происшествия с погибшим, сообщать в следственный комитет или в ближайший отдел полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Также следователи сообщают, что при выходе из ночного клуба парень был одет в коричневую футболку с надписью "Eighteen", зеленые брюки, а также кроссовки черного, красного, белого цветов.

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