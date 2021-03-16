Погода в Иркутске: 16 марта в городе без осадков
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Погода в Иркутске 16 марта, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, ожидается с переменной облачностью. Вероятность осадков в областном центре минимальна.
- Ветер 16 числа дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, - отмечают метеорологи.
Что касается температурных показателей, в областном центре снова минус, днем будет -1…-3.
Как сообщает Яндекс, атмосферное давление составляет 727 миллиметров ртутного столба – это норма для данного времени года, а вот влажность 16 марта повышенная – 81%.
Согласно метеорологическим наблюдениям за 54 года самым холодным этот день был в 1980 году, тогда столбики уличных термометров опустились до -29. А пригревало солнышко в 1993-м, тогда в 16 день весны воздух прогрелся до +10.
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