Погода в Иркутске: 16 марта в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 марта, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, ожидается с переменной облачностью. Вероятность осадков в областном центре минимальна.

- Ветер 16 числа дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, - отмечают метеорологи.

Что касается температурных показателей, в областном центре снова минус, днем будет -1…-3.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление составляет 727 миллиметров ртутного столба – это норма для данного времени года, а вот влажность 16 марта повышенная – 81%.

Согласно метеорологическим наблюдениям за 54 года самым холодным этот день был в 1980 году, тогда столбики уличных термометров опустились до -29. А пригревало солнышко в 1993-м, тогда в 16 день весны воздух прогрелся до +10.

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