Количество случаев заражения COVID-19 превысило 59 000 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на 16 марта в регионе COVID-19 подтверждался уже 59 111 раз. За последние сутки положительные результаты тестов получили еще 188 сибиряков.

- В ковидных госпиталях 16 марта лечат 1507 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

Выздоровел за минувший день 191 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили уже 56 740 подхвативших заразу. Увы, справиться с инфекцией смогли не все. Медики сообщают о кончине еще 9 пациентов: жизни 8 из них унес COVID-19, еще одного заболевшего сгубили иные болезни. В общей сложности регион потерял уже 2253 человек: из них от COVID-19 умерли 2005, у 248 в анамнезе были также и другие заболевания, ставшие причиной летального исхода.

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