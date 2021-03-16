В Иркутске будут создавать образовательные комплексы

Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с руководителями учреждений образования города.

Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с руководителями учреждений образования города. Речь шла о создании управленческих советов и образовательных комплексов, расширении перечня профильных классов, повышении престижа профессии учителя.

Глава областного центра заявил о важности создания образовательных комплексов или центров. Они позволят объединить нескольких ступеней обучения - от детского сада до старших классов школы.

– Главной целью создания таких комплексов должны стать непрерывное педагогическое сопровождение ребенка на разных уровнях образования, единая концепция воспитания и обучения на всех этапах, - подчеркнул Руслан Болотов. - Это позволит более качественно развивать способности детей, максимально раскрывать их потенциал. Также необходимо уделить внимание профориентации. Решить эту задачу помогут профильные классы. В каждом округе города нужно создать условия для открытия инженерных, медицинских, педагогических, архитектурных классов, чтобы по окончании школы у выпускников было понимание, в какой сфере деятельности они намерены себя реализовывать.