В Иркутске запланировано строительство жилья для бюджетников

На встрече с директорами школ города.

Мэр Иркутска Руслан Болотов на встрече с директорами школ города обсудил вопросы создания управленческих советов и модернизации системы образования в целом.

В состав управленческих советов войдут работники образовательных организаций, родители, ученики, представители администрации и бизнеса, жители города. Советы будут содействовать развитию системы образования.

Также на встрече обсудили вопросы дефицита педагогических кадров и меры по привлечению специалистов. В настоящее время в Иркутске молодые специалисты получают подъемные в размере 100 тысяч рублей. Для педагогов в возрасте до 30 лет установлены повышающие коэффициенты к должностному окладу, учителям выплачивается процентная надбавка к зарплате в размере 30% с первого дня работы. Кроме того, есть повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию.

Чтобы работники бюджетной сферы имели возможность арендовать квартиры, в Иркутске запланировано строительство малосемейных общежитий и другого жилья. Рассматривается возможность введения дополнительной стипендии для студентов педагогического института, которые учатся по целевым направлениям.

Как сообщил Руслан Болотов, вопросы реализации плана по модернизации системы образования города Иркутска будут детально обсуждены в ближайшее время.