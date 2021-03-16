Житель Иркутска отправится в колонию за неуплату алиментов. Фото: УФССП России по Иркутской области

За отказ платить алименты своему несовершеннолетнему ребенку житель Иркутска приговорен судом к лишению свободы на полтора года. Суд пришел к выводу, что такое наказание подвигнет мужчину относиться к своим родительским обязанностям ответственно, ведь до этого отца уже приговаривали к 30 часам обязательных работ, но это заключение судей исполнить мужчина не пожелал.

К тому же, как сообщает пресс-служба Управления Федеральной служба судебных приставов России по Иркутской области, у родителя бывали случайные заработки, но даже тогда своему ребенку он не переводил ни рубля.

- Накопленная сумма долга составила 150 тысяч рублей, - говорят специалисты. - Бездействие гражданина послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В суде иркутянин вину свою признал, но это, конечно, не освободило его от ответственности.

- Мужчина ранее уже дважды был судим, в суде пришли к выводу, что исправление гражданина возможно только путем применения к нему более жесткой меры наказания, - отмечают судебные приставы.

Так сибиряк получил наказание в виде лишения свободы на 1.5 года.

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