Полуторагодовалая девочка отравилась таблетками в Братске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осталась без присмотра родителей и наелась таблеток. Сколько именно пилюль успела проглотить полуторагодовалая девочка, никто не видел. Однако, это явно сказалось на самочувствии ребенка.

- Изменения в состоянии здоровья ребенка заметила мать и вызвала скорую помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Произошло это 14 марта, сейчас медики оценивают состояние здоровья малышки как удовлетворительное. А вот с родителями вопрос все еще решается, вероятно, их привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

Как отмечают полицейские, в прошлом году 12 ребят отравились лекарствами в нашем регионе. Больше половины детей не достигли 3 лет. К счастью, во всех случаях трагедий удалось избежать благодаря медикам и своевременному обращению за помощью к ним.

Специалисты, также говорят о том, что большинство подобных инцидентов происходят в полных и благополучных семьях. Родителей просят внять совету – убирать медикаменты в недоступное место, не оставлять детей без присмотра и обезопасить место для их игр.

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