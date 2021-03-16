Гостью из Красноярска подозревают в убийстве иркутянина и поджоге его квартиры Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вызов на пожар в доме по улице Байкальская поступил спасателям МЧС 11 марта. Потушив пламя, пожарные нашли в квартире труп с признаками насильственной смерти. На место выехали следователи. Подозреваемую в убийстве задержали по горячим следам.

Ей оказалось 41-летняя женщина из Красноярска. Она была в гостях у знакомого, вместе они распивали алкогольные напитки.

- После между ними произошел конфликт, гостья нанесла 46-летнему мужчине несколько ножевых ранений в область шеи, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – Пострадавший скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы своего преступления, подозреваемая подожгла квартиру и убежала. Сейчас она находится под стражей, расследование дела по статье «Убийство» продолжается.

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