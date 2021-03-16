Вопросы расселения аварийного жилья обсудили в администрации Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов.

На встрече мэра Иркутска Руслана Болотова с заместителями генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Михаилом Сюткиным и Тамирланом Аджиевым шла речь о расселении аварийного жилищного фонда города.

Как сообщил мэр, муниципалитет сегодня испытывает трудности при проведении аукционов на строительство жилья для переселенцев, так как стоимость квадратного метра в соответствии с приказом Минстроя РФ составляет 48,6 тыс. рублей за кв.м, в то время как, по данным Росстата, средняя цена квадратного метра в Иркутской области достигает 71 тыс. рублей.

– Муниципалитет вынужден компенсировать выпадающую стоимость квадратного метра за счет собственных средств. Подобная практика не может носить системный характер! Это существенно отражается на бюджете Иркутска. Считаю, что данный вопрос необходимо выносить на федеральный уровень, иначе исполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья может затянуться, – сказал Руслан Болотов.

В настоящее время в Иркутске насчитывается 195,4 тыс. кв. м. аварийного жилья, где проживает 12,6 тыс. человек или 4,7 тыс. семей. По муниципальной адресной программе до 2025 года планируется расселить 8,2 тыс. человек из 2,9 тыс. жилых помещений (126,9 тыс. кв. м.). На 1 марта 2021 года из 544 квартир переселено 1360 тыс. человек.

Как отметил Михаил Сюткин, запрос на повышение стоимости квадратного метра понятен и обоснован показателями статистики. Также он предложил муниципалитету сформировать дорожную карту по исполнению программы переселения, поэтапно расписав пути достижения первоочередных целей.