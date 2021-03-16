Использовать маткапитал для ремонта жилья предложили в Иркутской области

Профильный комитет одобрил законопроект, позволяющий использовать маткапитал для ремонта жилья.

В Иркутской области разработан законопроект, который позволит использовать средства областного материнского капитала на ремонт жилого помещения. Он будет рассмотрен на сессии Законодательного Собрания региона 17 марта в первом чтении.

Кроме этого, предлагается исключить требование для получения ежегодной выплаты, связанное с рождением третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2017 года. Это позволит распорядиться семейным капиталом большему кругу граждан, которым уже выдан сертификат. При этом распорядиться маткапиталом семьи, в которой третий ребенок появился до 1 января 2017 года, смогут также на образование, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, на получение ежегодной денежной выплаты. В 2020 году такой выплатой воспользовались 24,5 тыс. семей, в 2021 году - 7,7 тыс. семей.

На сессии парламентарии рассмотрят во втором и окончательном чтении и проект, направленный на совершенствование порядка предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Напомним, контракт может быть заключен по четырем направлениям: на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.