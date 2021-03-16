Депутата из Иркутска подозревают в неуплате налогов на 26 миллионов рублей

Чиновника из Иркутска подозревают в неуплате налогов на 26 миллионов рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В уклонении от уплате налогов на астрономическую сумму подозревают депутата из Иркутска. По версии следствия, народный избранник и бывший гендиректор одной из компаний, которая занимается благоустройством и очисткой городских дорог, с 2017 по 2019 год вносил заведомо ложные сведения в декларации. А именно, в декларации по работе с 14 фирмами, которые якобы привлекались им для уборки дорог от снега, благоустройству территорий, а также выполнения ремонта на дорогах города. На самом деле эти организации никаких работ не выполняли. А деньги, которые перечислялись на их счета, обналичивались.

- Таким образом, депутат уклонился от уплаты налогов на 26 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере». Оказалось, что депутатом Думы мужчина является с 2019 года.

Следователи уже провели обыски в офисе организации. Все подробности дела, выясняются.

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