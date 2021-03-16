Нелегальное казино с майнингом криптовалюты закрыли в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

В Иркутске сотрудники полиции совместно со спецназовцами Росгвардии и следователями СК закрыли подпольное казино с майнингом криптовалюты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Правоохранители изъяли 52 компьютера с установленным игровым оборудованием, два травматических пистолета, 11 серверов для майнинга криптовалюты, флэш-накопители и бухгалтерскую документацию, - отмечают в информационном агентстве.

Как отмечают полицейские, казино находилось в подвале административного здания. Пускали за металлическую дверь только «своих», то есть попасть туда мог только ограниченный круг лиц. Во время «захвата» казино в помещении были семь человек. Как установили правоохранители, это был персонал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Расследование продолжается.

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