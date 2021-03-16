16 636 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за прошлую неделю острыми респираторно-вирусными инфекциями заразились 16 636 человек. Из них только в Иркутске «простыли» 6780 сибиряков, в их числе 4739 детей. Всего за 7 дней 11 217 ребятишек подхватили ОРВИ .

- Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится ниже эпидемического порога на 42%, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

По сравнению с предыдущей неделей среди жителей Приангарья всех возрастов отмечается снижение прироста заболеваемости. Тогда цифра заболевших составила 18 663 по региону.

Также специалисты отмечают, что до сих пор в Иркутской области не было выявлено ни одного случая гриппа. Хотя единичные случаи обнаружения вирусов гриппозной этиологии обнаруживали в декабре-январе, а в феврале-марте был пик заболеваемости гриппом.

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