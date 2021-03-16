Водитель Hyundai сбил мальчика на пешеходном переходе в Братске и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске на улице Комсомольской водитель за рулем автомобиля Хенде Солярис сбил мальчика, перебегавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Посадил его к себе в машину и вероятно довез до больницы, так как сообщение о 12-летнем ребенке, попавшем в ДТП, поступило к полицейским из детской больницы.

- После аварии водитель покинул место происшествия, не уведомив о случившемся подразделение Госавтоинспекции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - В этот же вечер полицейские установили личность автомобилиста – им оказался 49-летний братчанин.

Сейчас по данному факту проводится проверка, составлен протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Полицейские напоминают, что согласно ПДД, если есть необходимость доставить пострадавших в больницу на ТС, участвовавшем в ДТП, в медицинском учреждении необходимо сообщить фамилию, регистрационный знак транспортного средства, предъявить документ, удостоверяющий личность. После необходимо вернуться на место аварии.

Освежить правила поведения после ДТП автомобилистам можно прочитав пункты 2.5, 2.6 и 2.6.1 раздела «Общие обязанности водителей».

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