Проезд по улице Ширямова, напротив терминала аэропорта, ограничат в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 17 по 19 марта частично ограничат проезд по улице Ширямова, напротив терминала внутренних авиалиний аэропорта. Движение будет открыто только по одной полосе. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети.

Водителей просят быть внимательнее на этом участке дороги и учитывать ограничение движения при планировании прибытия в аэропорт.

Тем временем, в городе проводится операция «Автобус». Так, полицейским удалось поймать нарушителя – водителя ПАЗика, который решил объехать пробку по тротуару. 5-летнего нарушителя нашли и уже оштрафовали.

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