Погода в Иркутске: 17 марта в городе дует северо-западный ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 марта не обещает горожанам никаких сюрпризов, тем более, неприятных. Ветер в столице Приангарья сегодня даже тише, чем вчера. В эту среду потоки ветра идут с северо-запада, их скорость 3-8 м/с. Над областным центром переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.

- Днем в городе столбики уличных термометров покажут -1..-3, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 17 марта немного огорчает метеозависимых людей, так как атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет 733 миллиметра ртутного столба. Для нашего региона в это время года это повышенный показатель.

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