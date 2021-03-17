Пробки в Иркутске 17 марта: сложно выехать из Ленинского района Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 17 марта оцениваются Яндексом в 7 баллов. Но тем, кто сегодня пытается выбраться с левого берега Ангары на правый из Ленинского района кажется, что цифра эта намного выше. В этом округе образовались пробки перед Иннокентьевским мостом - начиная с улицы Розы Люксембург и Объездной дороги, продолжаясь по улице Олега Кошевого. Медленней всего транспорт едет по самому мосту и по части улицы Сурнова.

Что касается другого выезда из Ленинского района, там заторы начинаются перед остановкой общественного транспорта «ДОК». То есть пробка есть на подъезде к Иркутному мосту, насамой переправе и после нее. Улица Боткина свободна, Чего не скажешь о 2-ой Железнодорожной и Маяковского.

Также пробки в Иркутске 17 марта есть на подъезде к Академическому мосту, на улицах Баррикад, Байкальская, вокруг сквера Кирова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08