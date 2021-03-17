Мать осудили за смерть младенца из-за неправильного вскармливания в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

Дефицит массы тела почти 39.9%, госпитализация, реанимация и смерть. Так закончилась жизнь шестимесячного младенца в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. До такого состояния ребенка довела … его собственная мать. На протяжении последнего месяца перед трагедией женщина кормила новорожденную заменителем молочного продукта, его она предварительно разводила в воде. Смесь эта была не предназначена для детского питания.

- В результате действий матери наступила смерть ребенка от алиментарной дистрофии в реанимационном отделении ОГБУЗ «Областная больница №2», - сообщает пресс-служба Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области.

Накануне состоялось судебное заседание, где женщина была признана виновной в преступлении «Причинение смерти по неосторожности». Ей ограничили свободу на год при помощи определенных ограничений.

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