186 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Так, по данным Оперативного штаба региона на 17 марта, в регионе COVID-19 подтвержден был уже у 59 297 человек. 186 из них узнали, что больны новой коронавирусной инфекцией, в минувшие сутки.

Радует, что количество новых случаев заражения уменьшается с каждым днем, а число выздоровевших напротив - растет. За последние 24 часа с инфекцией справились 218 человек. Всего переболели COVID-19 в Приангарье уже 56 958 подхвативших заразу. В ковидных госпиталях остается 1481 пациент.

Увы, летальные исходы продолжаются. Скончались еще 9 человек: причиной смерти 7 из них стал COVID-19, еще двух зараженных – иные болезни. Всего с начала пандемии в Иркутской области от коронавируса умерли 2012 заболевших, еще 250 с COVID-19 скончались от других тяжелых заболеваний.

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