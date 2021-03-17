Уволенный сотрудник из мести сжег автомобиль своей бывшей начальницы из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль Тойота Харриер, припаркованный возле дома на улице Верхняя Набережная в Иркутске, загорелся вечером, 12 марта. После того, как спасатели потушили машину, дознаватели выяснили, что кроссовер подожгли. Найти поджигателя полицейским удалось после просмотра камер видеонаблюдения. Им оказался 38-летний бывший подчиненный хозяйки Харриера.

- Несколько месяцев назад он уволился из фирмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Машину бывшей начальницы он поджег из мести. Кстати, выяснилось, что сейчас задержанный мужчина проходит подозреваемым за угон Лексуса. По новому факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога».

Добавим, что теперь пироману грозит до 5 лет тюрьмы.