Иркутянин нашел объявление о заработке на бирже и потерял 650 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

На крупные суммы так просто жителей Иркутской области уже не разведешь. Поэтому мошенники придумали вариант - публикуют заманчивые объявления с предложением вполне легального заработка на бирже. Об этом все слышали, но мало кто действительно разбирается в вопросе и знает тонкости. Однако заработать "космические" деньги хотят все. На этом только в 2021 году попались 14 человек, они перевели аферистам 7 миллионов рублей.

-С заявлением о мошенничестве обратился 32-летний житель Иркутска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские выяснили, что мужчина в социальной сети «Инстаграм» нашел объявление о заработке на бирже, перешел по ссылке и заполнил анкету, внеся свои персональные данные. Далее заявителю позвонил якобы менеджер брокерской фирмы и предложил перевести на счет денежные средства.

Если бы этот иркутянин услышал о предложении перевести деньги на "резервный счет" или что-то подобное, то сразу бы заподозрил обман. Здесь же - нет. Ведь дело идет о бирже. И он отправил около 650 тысяч рублей на разные счета. Естественно, что после того, как мошенник получил свое, он отключил номер. А иркутянин обратился в полицию.