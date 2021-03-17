Закон о постинтернатном сопровождении сирот в Иркутской области принят в первом чтении

В первом чтении принят проект закона о постинтернатном сопровождении детей-сирот. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сессии областного парламента 17 марта депутаты рассмотрели проект закона о постинтернатном сопровождении в Иркутской области. Как говорится в документе, закон направлен на регулирование отношений по организации и осуществлению постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутаты разработали законопроект, чтобы помочь детям социализироваться в обществе, приобрести навыки самостоятельной жизни, в дальнейшем стимулировать сирот получать образование, содействовать в трудоустройстве и т.д. Законопроект касается детей-сирот до 23 лет, которые выпустились из интернатов или детских домов. И в том числе детей, которые воспитывались в приемной семье, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Работу над проектом закона депутаты продолжат во втором чтении. Поправки должны внести до 12 апреля.

- Необходимость в этом законе назрела давно, тема постинтернатного сопровождения постоянно находится на нашем контроле, - сказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.