Пьяный подросток за рулем Тойоты устроил ДТП в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Отвечать будет и ребенок, и его родители. В Иркутской области пьяный 17-летний подросток сел за руль «Тойоты Короллы» и устроил ДТП. Авария произошла накануне на улице Павлова в Тулуне. По данным полицейских, парень врезался в «Тойоту Рактис».

- У несовершеннолетнего водителя были явные признаки алкогольного опьянения, от процедуры прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Результатом поездки, кроме ремонта двух автомобилей, также стали несколько административных протоколов. Подростку предстоит ответить за отказ от освидетельствования, появление в общественном месте пьяным и нарушение ПДД, а его родителям за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

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