Почти 29 тысяч жителей Иркутска поставили прививку от коронавируса

Около 29 тысяч жителей Иркутска поставили прививку от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививки от коронавируса продолжают ставить в Иркутской области. Вакцинация протекает постепенно, по мере поступления вакцины от COVID-19 в регион. По данным Оперативного штаба по Иркутской области на 17 марта в регионе первый компонент препарата уже ввели 81 964 жителям. Напомним, для того, чтобы получить защиту от новой коронавирусной инфекции второй компонент вводят через 21 день после первого. Только после этого человек считается вакцинированным.

Из этих 81 964 второй «укол здоровья» поставили 39 959 сибиряков. Что касается распределения по территориям региона, наибольшее количество получивших вакцину проживает в Иркутске. В областном центре первый компонет введен уже 28 915 горожанам, полностью привиты от COVID-19 уже 12662 из них.

В лидерах по количеству получивших иммунитет к заразе также Ангарск, Братск и Усть-Илимск (см. карту).

Карта вакцинации от коронавируса в Иркутской области. Фото предоставлено Оперативным штабом по коронавирусу Приангарья

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