В Иркутской области предложили увеличить возраст молодежи до 35 лет

Ряд законопроектов социальной направленности принят на 41 сессии областного парламента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 17 марта в первом чтении одобрили проект изменений в региональный закон о молодежной политике. Поправки предложил Молодежный парламент при ЗС.

«Предлагается в соответствии с федеральным законодательством увеличить предельный возраст молодежи с 30 до 35 лет включительно, - пояснил председатель Молодежного парламента Иван Комельков. – Также вводятся новые понятия, такие как муниципальный молодежный центр, молодежная добровольческая деятельность, развитие системы экологического образования и другие».

Предусмотрены также гранты для реализации талантливой молодежью социально-значимых проектов.

На сессии областного парламента приняты и другие изменения в законодательную базу. Так, Иркутская область вошла в число регионов, которые получат федеральное финансирование на социальные контракты. Это 727 млн рублей в 2021 году, также 193 млн предусмотрено в областном бюджете. Контракт может быть заключен с жителями области на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, которые направлены на преодоление трудной жизненной ситуации. Сейчас в правительстве Приангарья сформирована рабочая группа по внедрению это меры поддержки.

Одобрены изменения по пособиям на детей. Изначально выплаты производились ежеквартально в последнем месяце квартала. Но из-за пандемии в 2020 году выплаты проводили в начале квартала. Теперь срок действия этой нормы продлен до конца 2021 года.