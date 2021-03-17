Водитель Лексуса открыл стрельбу из аэрозольного пистолета по пешеходу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обычный дорожный конфликт на улице Баумана, в Иркутске закончился стрельбой. Инцидент сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как водитель Лексуса прямо посреди улицы стреляет в сторону мужчины из пистолета.

Просмотрев видео, полицейские нашли владельца кроссовера. В отделе 52-летний иркутянин объяснил свое поведение так. Он рассказал, что пешеход несколько раз перегородил ему проезд. На замечания он якобы не реагировал, и тогда у водителя случился эмоциональный срыв. Он достал аэрозольный пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента.

- По факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пистолет у водителя Лексуса изъяли.

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