Подпольный игровой клуб накрыли в самом центре Иркутска Фото: Сергей ГАПОН

Очередной незаконный игровой клуб накрыли иркутские следователи и полицейские. Работал он в самом центре города – на улице Софьи Перовской. Пускали в подпольное казино с толстой металлической дверью только постоянных и проверенных клиентов. Во время обыска в салоне нашли 52 игровых автомата, в которых любители азартных игр, оставляли свои деньги. Также внутри находилось 11 серверов для майнинга криптовалюты, флэш-накопители и учетные документы. А у одного из владельцев заведения дома изъяли два травматических пистолета.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас собираются все доказательства вины организаторов игрового салона.

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