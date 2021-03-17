В Иркутске мужчина в неадекватном состоянии выгнал жену и заперся дома с маленьким ребенком. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Ну наконец-то. Связали. Только что скрутили!" Соседские чаты микрорайона Зеленый берег в Иркутске поздно вечером 17 марта фиксировали "хронику ЧП". Что именно произошло, сказать, между тем, было весьма сложно. По слухам, которые с космической скоростью распространялись по соцсетям, ясно было одно - произошел семейный дебош, но в конце концов, буяна связали. Именно эту информацию подтвердила полиция.

- Предварительно установлено, что 39-летний ранее судимый местный житель, находился у себя дома в неадекватном состоянии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Выгнав из квартиры жену, он заперся в квартире с двухлетним ребенком и отказывался выходить.

Пришлось прибегать к помощи "переговорщика", в этой роли выступил адвокат. В конце концов ему удалось уговорить иркутянина отдать малыша. Когда ребенок оказался в безопасности, буян был задержан. Сейчас с ним работает бригада медиков, которая должна не только привести его в чувство, но и оценить психическое состояние. Идет проверка этого ЧП.