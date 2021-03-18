Погода в Иркутске: 18 марта в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 марта, согласно прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, будет отличной для прогулок на свежем воздухе. Днем в городе ожидается переменная облачность. Осадков небесная канцелярия сегодня не выдаст. Ветер будет, да, но скорость воздушных потоков с северо-запада составит всего 3-8 м/с.

Предполагается, что температура воздуха в областном центре сегодня все же будет с отрицательными значениями, а именно -1…-3. Единственное, атмосферное давление 18 числа для этого времени года высокое. По данным Яндекса, оно составляет 732 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха также повышенная – 77%.

По области 18 марта также переменная облачность, ветер 2-7 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Местами в регионе пойдет небольшой снег. Днем столбики уличных термометров покажут 0…-5, в низинах до -6..-11.

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