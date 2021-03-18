Больше 57 000 человек переболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 181 человека. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 59 478.

- В ковидных госпиталях 18 марта лечат 1495 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Радует, что большинство сибиряков с инфекцией справляются. За последние 24 часа выздоровели 206 человек, всего болезнь победили 57 164. Увы, вылечить удалось не всех, продолжают регистрировать летальные исходы. За сутки скончались 9 пациентов: причиной смерти 8 из них стал COVID-19, еще 1 с таким же диагнозом умер от иных болезней.

С начала пандемии ее жертвами стали 2271 человек: от коронавируса погибли 2020 из них, еще 251 зараженный имел в анамнезе и другие болезни, которые и стали причиной смерти.

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