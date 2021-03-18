О возможности нового топливного кризиса предупредили эксперты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Повторение топливного кризиса 2018 года, вызванного ростом мировых цен, возможно и в этом году. Такое предположение высказывают специалисты Счетной палаты России. Однако эксперты уверены, что этого не случится, так как правительство страны уже приняло соответствующие меры. Рост цен на топливо СП назвала одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году.

Напомним, три года назад властям пришлось ввести специальные меры, с их помощью был снижен эффект от изменения мировых цен на нефть

- Как отмечают аудиторы, в конце прошлого и начале текущего года стоимость нефти снова начала расти. 12 марта цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) побила исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 55,75 тыс. рублей за тонну. В мае 2018 года стоимость АИ-92 доходила до 55,43 тыс. рублей за тонну, - отмечают в NEWS.ru .

Власти попытались стабилизировать ситуацию и на оптовом, и на розничном рынке нефтепродуктов. Так, рекомендовано увеличить производство бензина, чтобы удовлетворить растущий спрос. В Счетной палате считают, что стабилизации также будут способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма. Необходимость корректировки Минфин признал еще в феврале, посчитав однако, что она потребуется не ранее 2024 года.