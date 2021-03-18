Какие данные россиян станут известны в результате налоговой реформы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 17 марта вступили в действие поправки в Налоговый кодекс, согласно которым ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне россиян. Что изменится в результате ля обычного человека? Об этом рассказывает NEWS.ru.

- С сегодняшнего дня банки обязаны в течение трех дней предоставлять по запросу налоговиков копии паспортов клиентов, договоры на открытие счета и заявления на его закрытие, доверенности на распоряжение деньгами, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей, - отмечает новостной портал. - По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, интерес для налоговых органов представляют лишь «подозрительные сделки» в крупных размерах. Поэтому небольшие расхождения накоплений в банке с налогооблагаемыми доходами вряд ли привлекут внимание ФНС.

Эксперт, доктор экономических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, уверен, что до каждой декларации просто "руки не дойдут". Однако те из них, где много данных, крупные деньги или длительно не уплачиваются налоги, подвергнут изучению. Не затронут изменения и ту сферу, где в основном идет оплата наличными - мелкий бизнес, всевозможные кафе.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, напротив, что ФНС ужесточит контроль налоговой дисциплины в малом бизнесе. Подобный прогноз дает и директор Научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук. По её словам, ФНС в любом случае будет бороться с незарегистрированной торговой деятельностью.

Важно, что, как уверены эксперты, есть риск утечки персональных данных, как бывает всегда, когда они кому-то массово передаются. Это соблазн для кого-то из нерадивых сотрудников, а такие могут найтись где угодно, воспользоваться служебными полномочиями. Ясно, что налоговая служба примет дополнительные меры по защите запрашиваемых персональных данных клиентов банков.