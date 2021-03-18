57-летний мужчина сядет в тюрьму на 5 лет за ограбление аптек в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Деньги из кассы! Живо! – угрожая ножом, проговорил мужчина в массе кассиру аптеки в 88 квартале Ангарска.

Фармацевт, боясь за собственную жизнь, открыла кассовый аппарат и мужчина забрал из него более 50 тысяч рублей.

Спустя какое-то время подобная ситуация произошла уже в аптеке в 73 квартале. Там преступник «выручил» шесть тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность подозреваемого – им оказался 57-летний уроженец Южно-Сахалинска.

Первое нападение он совершил, будучи пьяным, о том, в каком состоянии мужчина был во второй раз, не сообщается. Было возбуждено уголовное дело, накануне состоялось судебное заседание.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия» УК РФ, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Ближайшие 5 лет мужчина проведет в колонии общего режима.

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