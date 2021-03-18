Игорь Кобзев предложил засучить рукава: послание губернатора Иркутской области ЗС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С коронавируса и пандемии начал послание о положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях региональной государственной политики на 2021 год губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, как вирус обнажил многие проблемы в сфере здравоохранения, и как в кратчайшие сроки приходилось оснащать необходимым оборудованием больницы. Губернатор выразил благодарность медикам, которые все это трудное время были на передовой, а также отдельно выделил волонтеров.

- Пандемия показала, как много небезразличных людей в области и как быстро мы все можем сплотиться вокруг общей беды, - отметил Игорь Кобзев.

Он также сообщил, что всего в 2020 году на профилактику, устранение последствий распространения COVID-19 и поддержку медиков было направлено более 7,5 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд рублей из регионального бюджета.

В послании глава Приангарья отметил, какое влияние оказала пандемия на экономику региона, подчеркнув, что все социальные обязательства при этом были выполнены. Подведя итоги 2020-го, губернатор обозначил основные задачи, которые предстоит решить в 2021-м. Игорь Кобзев подробно остановился на сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, сообщил, как будут развиваться сельское хозяйство и лесной комплекс.

В завершение своего выступления руководитель области подчеркнул, что созидательная работа невозможна без искоренения коррупции. Только за минувший год привлечено к уголовной ответственности два должностных лица правительства региона, 8 глав или заместителей руководителей муниципальных образований области, 17 должностных лиц подведомственных учреждений муниципалитетов.

- Я уже говорил, что неприкасаемых нет и защищать чиновников, попавшихся на разных схемах не буду, - заявил Игорь Кобзев.

Также губернатор обратил внимание участников заседания на то, что сейчас главная задача – быстро восстановить экономику и бюджет.

- Говорят, всякая хорошая возможность заявляется к нам в рабочем комбинезоне и с лопатой в руках. Поэтому предлагаю засучить рукава и работать! – сказал Игорь Кобзев.