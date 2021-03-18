Пропавшего в тайге вахтовика разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О том, где находится 43-летний Василий Чернышов, неизвестно вот уже пятый день. Есть версия, что13 марта мужчина решил добраться пешком через тайгу с вахты до дома в поселке Чунский. Расстояние, надо отметить, не близкое 450 километров.

- Сообщение о розыске мужчины поступило в дежурную часть полиции утром 17 марта, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Незамедлительно была сформирована поисковая группа из числа полицейских. Они прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей.

Известно, что к розыску пропавшего рабочего уже подключились и волонтеры. Отмечается, что одет Василий Чернышов был в теплый костюм камуфляжной расцветки, черные ботинки и такого же цвета шапку.

МВД Приангарья передает и приметы мужчины: рост 175 сантиметров, глаза голубые, на вид мужчине 44 года.

КОНКРЕТНО

Граждан что-либо знающих о месте нахождении Василия Чернышова просьба сообщить об этом по телефону 8 (3952) 21-68-05,8 (39567)2-12-15, 02 (с мобильного 102) либо в бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области 21-78-88.