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Происшествия18 марта 2021 10:44

Преподаватель одного из вузов Иркутска обвиняется во взятках на 170 тысяч рублей

Эти деньги он получил за дипломные работы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Преподаватель одного из вузов Иркутска обвиняется во взятках на 170 тысяч рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело о взятках в отношении преподавателя одного из вузов города направлено в суд. Он обвиняется в получении пяти взяток, которые получил за написание дипломных работ несколько лет назад.

- Следствием установлено, что в 2015 - 2016 годах преподаватель одного из иркутских вузов неоднократно получал взятки от студентов в общей сумме более 170 тысяч рублей, - сообщает подробности пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Денежные средства передавались за выполнение вместо учащихся выпускных квалификационных работ, что способствовало их допуску к итоговой государственной аттестации и получению документов о высшем образовании.

В том, когда и почему 55-летний преподаватель писал за своих студентов дипломные работы и сколько ему за это платили в каждом конкретном случае, будет разбираться Куйбышевский районный суд города Иркутска.

Криминал