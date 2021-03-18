Пьяный водитель напал на полицейского в Иркутском районе во время задержания Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пытался ударить полицейского по голове, но попал по шапке, после все же травмировав руку сотруднику ГИБДД. Так сопротивлялся пьяный автомобилист, не желая сесть в патрульный автомобиль инспектора для выяснения личности – у водителя при себе не было удостоверения. Его машину остановили накануне вечером районе поселке Новая Разводная.

Внимание полицейских «Ниссан Блюберд» привлек тем, что двигался на невысокой скорости с включенным сигналом аварийной остановки.

- Полицейские проследовали за транспортным средством и с помощью специального громкоговорящего устройства попросили автомобилиста остановиться, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Однако, остановился водитель только спустя несколько десятков метров, вероятно рядом со своим домом. В салоне с ним ехали женщина и ребенок лет 7-8. Когда инспектор ДПС подошел к водителю, понял, что тот не трезв. Дальше и началась та самая потасовка, активное участие в ней принимала и женщина. Все это, по словам полицейского, происходило под крики ребенка, на которые родители совсем не обращали внимания.

- Если вы откажитесь выполнить мои законные требования, к вам будет применена физическая сила, - предупредил сотрудник регионального МВД.

Усадить в патрульный автомобиль задержанного удалось только после того, как руки его сковали наручники. Мужчина был доставлен в отделение полиции, где медицинское освидетельствование подтвердило, что прежде, чем сесть за руль, водитель употреблял спиртные напитки. Автомобиль поместили на арестплощадку.

После данного инцидента следователи СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти». Это кроме протоколов за нарушение правил ПДД.

В действиях женщины же усматриваются признаки «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» - административное правонарушение. Кроме того, в полиции отметили, что семьей займутся и инспекторы по делам несовершеннолетних.

- Они дадут оценку поведению родителей, допустивших на нахождение ребенка в автомобиле, которым управлял нетрезвый глава семейства, - отметили в МВД Приангарья.

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