Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021: адреса, когда вернется тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021 запланировано в двух округах. Тепла не будет в части зданий Октябрьского и Правобережного районов. Подачу теплоэнергии прекратят на срок от девяти до десяти часов.

- Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021 проведут в домах на проспекте Маршала Жукова, улицах Халтурина и Декабрьских Событий.

Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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