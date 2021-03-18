Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021: адреса, когда вернется тепло
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021 запланировано в двух округах. Тепла не будет в части зданий Октябрьского и Правобережного районов. Подачу теплоэнергии прекратят на срок от девяти до десяти часов.
- Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021 проведут в домах на проспекте Маршала Жукова, улицах Халтурина и Декабрьских Событий.
Отключение отопления в Иркутске 19 марта 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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