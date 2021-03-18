СК проводит проверку после удержания отцом в квартире 2-летнего ребенка в Иркутске
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Конфликт накануне произошел в одной из семей в микрорайоне Зеленый Берег под Иркутском. Пьяный муж выгнал из квартиры супругу вместе со старшим ребенком и заперся в квартире с двухлетним малышом.
- На просьбы жены отдать ребенка мужчина не реагировал, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
На место выехали полицейские, спустя некоторое время переговоров, удалось уговорить его отдать малыша. После этого 39-летний мужчина был задержан.
- В настоящее время следственными органами СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», - отмечают следователи. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, проводится комплекс необходимых процедур и мероприятий.
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