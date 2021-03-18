Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021 запланировано в Ленинском, Правобережном и Свердловском округах. Подача электричества в некоторых домах в этих районах прекратится на срок от 60 минут до восьми часов.
- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщает Иркутская Электросетевая компания. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021 проведут в зданиях на улицах Баррикад, Напольная, Скушникова, Войкова, Владимира Давыдова, Госпитальная, Нестерова, Пшеничная, Радищева, Карла Либкнехта, Урицкого и других (см.таблицу)
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: Ленинский район
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: Правобережный район
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: Свердловский район
Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК
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