Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021 запланировано в Ленинском, Правобережном и Свердловском округах. Подача электричества в некоторых домах в этих районах прекратится на срок от 60 минут до восьми часов.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщает Иркутская Электросетевая компания. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021 проведут в зданиях на улицах Баррикад, Напольная, Скушникова, Войкова, Владимира Давыдова, Госпитальная, Нестерова, Пшеничная, Радищева, Карла Либкнехта, Урицкого и других (см.таблицу)

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 19 марта 2021: адреса, время подключения электроэнергии. Фото: ИЭСК

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08