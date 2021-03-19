Погода в Иркутске: 19 марта скорость ветра до 8 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 19 марта ожидается с переменной облачностью. По сообщениям Иркутского Гидрометцентра, в областном центре осадков в пятницу не будет.

- Ветер дует со скоростью 3-8 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем в Иркутске температура воздуха составит 0…-2.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья сегодня высокое – 734 миллиметра ртутного столба. Что касается погоды в целом по области, местами в регионе – небольшой. Ветер дует со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Днем в Иркутской области +1…-4, в низинах до -5…-10.

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